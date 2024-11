Ospa apresenta concerto "Brasil Musical" no sábado e recital com dois pianos no domingo

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresenta uma programação variada neste final de semana. No sábado (23), às 20h, a música de concerto brasileira toma conta da Sala Sinfônica, com o regente convidado Anderson Alves e a solista Gabriele Leite, ao violão. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, por valores entre R$ 10,00 e R$ 50,00. No domingo (24), às 18h, dez músicos da Ospa se juntam para o recital gratuito “O Carnaval dos Animais”, na Sala de Recitais, que destaca a famosa obra de Camille Saint-Saëns. Abaixo, mais detalhes sobre os dois eventos.

Concerto Brasil Musical



Após uma grande apresentação em 2021, o maestro carioca Anderson Alves volta a reger a Ospa neste sábado (23) em um programa inteiramente dedicado à música brasileira de concerto, que integra a programação do Novembro Negro, da Sedac. Alves é regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem (OSB Jovem), regente da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OBSM) e diretor musical do Coro de Câmara Carioca, além de atuar como maestro convidado das principais orquestras brasileiras e em países como Argentina, França, México, Espanha e Portugal. A apresentação inicia com “O Garatuja”, obra do compositor nacionalista Alberto Nepomuceno (1864-1920), um dos primeiros a empregar sistematicamente elementos do folclore brasileiro em suas composições. Em 2024, completam-se 160 anos de seu nascimento.

Em seguida, a Ospa se lança ao famoso concerto para violão de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), tendo como solista a violonista Gabriele Leite, um dos destaques da nova geração de músicos brasileiros. Gabriele foi a primeira violonista clássica listada na Forbes Under 30 (2021), além de ter sido indicada ao Prêmio da Música Brasileira (2024) na categoria “Revelação”. Com mestrado pela Manhattan School of Music e doutorado na Stony Brook University, a musicista é cofundadora da Brazilian Classical Guitar Community (BCGC) e lançou o álbum “Territórios” em novembro de 2023.



Sobre a obra que vai solar, Gabriele diz: “Villa-Lobos deixou uma vasta e substancial produção para violão solo. Tocar este concerto de Villa-Lobos é, de certa forma, uma oportunidade de explorar os detalhes que revelam a integralidade de suas composições para violão. Cada movimento traz em si uma faceta única, que vai desde pequenos motivos de músicas folclóricas até influências da ‘Partita nº 6’ (cravo) de Bach, que serve de inspiração para o segundo movimento”.



Na segunda parte do programa, a Ospa apresenta “Caetê Jururê (A súplica da floresta)”, de Edmundo Villani-Côrtes. “É um lindo poema sinfônico, que retrata um pedido de socorro para que as florestas não continuem sendo destruídas”, afirma o maestro Anderson Alves. Encerrando a apresentação, a Orquestra interpreta uma das obras mais renomadas de Heitor Villa-Lobos: “Bachianas Brasileiras nº 4”.



Uma hora antes do espetáculo, na palestra Notas de Concerto, o público poderá conhecer mais sobre o programa, com o violoncelista e mestre em música Murilo Alves. O evento acontece na Sala de Recitais e tem transmissão ao vivo pelo YouTube, assim como o concerto.

Recital O Carnaval dos Animais



Em novembro, a Série Música de Câmara destaca uma das obras mais famosas do compositor francês Camille Saint-Saëns: “O Carnaval dos Animais”. Um grupo de músicos da Ospa foi reunido especialmente para a apresentação, incluindo os dois pianistas, André Carrara e Eduardo Knob, além de Pablo Schinke (violoncelo), Henrique Amado (flauta), João Senna (viola), Francisco Coser (violino), Lucas Bernardo Gonçalves (violino), Ariane Rovesse (clarinete), Carlos Torrecilhas (contrabaixo) e Gabriel Moraes (percussão).



Para abrir o recital, o grupo apresenta "Suíte para Violino e Contrabaixo", de Reinhold Glière (1875-1956), uma obra que “explora o contraste entre o violino, ágil e expressivo, e o contrabaixo, profundo e majestoso”, segundo a clarinetista Ariane Rovesse. Em seguida, o conjunto interpreta a célebre "O Carnaval dos Animais", composta em 1886 por Saint-Saëns.



Escrita como uma brincadeira na época do Carnaval, a peça retrata diferentes animais, construindo uma sátira a personalidades da sociedade francesa. O autor só apresentou o trabalho duas vezes, por medo que prejudicasse a sua carreira. “Cada movimento é uma pequena joia musical, rica em caráter e invenção, e marcada por alusões a outros compositores e estilos, revelando a habilidade de Saint-Saëns em unir virtuosismo e leveza”, comenta Ariane.