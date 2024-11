OSPA Jovem finaliza o ano com apresentação especial e estreia nacional

Com um programa que une o contemporâneo, o clássico e o natalino, a OSPA Jovem, orquestra formada por estudantes do Conservatório Pablo Komlós – Escola de Música da OSPA, encerra seu ano com um concerto especial, na terça-feira (26), às 20h, no Complexo Cultural Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1.501). Sob regência de Arthur Barbosa, a apresentação conta com a estreia nacional da peça “Evocaciones sobre Buenos Aires”, de Mauricio Charbonnier, e solos dos vencedores do concurso para solistas de 2023. A entrada é gratuita.O repertório da noite abre com a obra inédita de Charbonnier, que, segundo o compositor, retrata a nostalgia e a melancolia da cidade de Buenos Aires, marcada por influências do tango e da música latino-americana. O maestro Arthur Barbosa destaca a relevância da escolha: “Charbonnier tem bastante proeminência no meio latino-americano, e eu sou um grande incentivador de compositores latinos. Por também ser compositor, entendo que precisamos valorizar a música que é feita aqui”. A peça, que teve sua estreia mundial na Argentina, será apresentada no Brasil pela primeira vez na Casa da OSPA.Na sequência do programa, os primeiros colocados do 2º Concurso Interno para Jovem Solista da Escola da OSPA, que ocorreu em 2023, serão responsáveis pelos solos da noite. Giovani Leal, vencedor da categoria cordas, interpretará o “Romance Opus 85, para viola e orquestra”, de Max Bruch. Já Isaac Kroeff Lopes, destaque na categoria sopros, executará o “Concerto para Clarinete Nº 1 em Fá Menor”, de Carl Maria von Weber. Para o maestro, “é uma forma de valorizar e incentivar esses talentos, que são parte essencial da formação artística promovida pela Escola”.Comemorando os 160 anos de nascimento de Alberto Nepomuceno, o programa incluirá a obra “Suíte Antiga – (Orquestração: Inácio Saldanha)” do compositor brasileiro. Para encerrar, o público será transportado ao universo natalino com a “Suíte Quebra-Nozes”, de Piotr Ilitch Tchaikovsky, baseada no clássico conto natalino. O evento é uma oportunidade especial para prestigiar o talento e o empenho dos alunos da Escola que integram a orquestra. A OSPA Jovem, em sua atual formação composta exclusivamente por estudantes, iniciou suas atividades em 2014 e celebra o encerramento de suas comemorações de 10 anos com este concerto.