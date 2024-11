Último dia da Feira do Livro de Porto Alegre tem pouco movimento por causa da chuva

Feira do Livro de Porto Alegre é marcada pela chuva, fato que levou a uma diminuição de público na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, data em que o Brasil celebra, pela primeira vez, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, com feriado nacional. Apesar do mau tempo, na área infantil e juvenil da feira teve um número maior de pessoas. O último dia daé marcada pela chuva, fato que levou a uma diminuição de público na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, data em que o Brasil celebra, pela primeira vez, oe da, com feriado nacional. Apesar do mau tempo, na área infantil e juvenil da feira teve um número maior de pessoas.

Muitos livreiros, das 72 bancas instaladas na Praça da Alfândega, estavam bastante otimistas com o desempenho das vendas durante o período de 20 dias de funcionamento da feira em 2024. O que mais se ouviu dizer é que “a edição dos 70 anos da Feira do Livro de Porto Alegre será lembrada pela resiliência”, ou seja, pela força de superação do segmento livreiro em decorrência da maior catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul, em maio deste ano.

Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, disse que foi bastante emocionante ver como os gaúchos abraçaram a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. “Foram mais de mil atividades culturais nesses 20 dias e muita gente prestigiou o evento, além de marcar presença nas bancas de livros”, citou. Ledur também comentou que nos primeiros 10 dias, foram vendidos 130 mil livros.

“A nossa expectativa é atingir 20% a mais em relação ao ano passado e estou bem confiante de que conseguiremos alcançar essa meta”, acrescentou. Também há uma projeção de que a Feira do Livro de Porto Alegre deva ter recebido ao redor de 1,5 milhão de visitantes durante todo o período de sua realização.

Neste ano, a enchente atingiu muitas empresas do setor e também gerou grande expectativa por parte de seus organizadores sobre a sua realização na praça da Alfândega, que ficou alagada por muitos dias. Deste modo, o comentário de todos é em relação a superação.

A Feira do Livro de Porto Alegre é uma das mais antigas do Brasil e teve a sua primeira edição em 1955. Para os escritores a feira também tem um significado maior, uma vez que ele representa a abertura para o mundo da cultura.

Marcia Martins, da Martins Livreiro Editora, disse que a empresa participa da feira desde a primeira edição. Segundo Marcia, o evento chega ao seu último dia, porém, o livro se prolonga e mantém viva a feira na memória do leitor.

“A feira chega aos seus 70 anos enxuta, com diversas literaturas maravilhosas”, comentou. Ela informou que as vendas no estande superaram em 20% na comparação com às edições anteriores. “Eu acredito que este aumento seja decorrente a um motivo: muitas pessoas que amam os seus livros e que perderam as suas bibliotecas nas enchentes, (buscam reposição)”.

Mário Telmo Guerreiro, da Editora Sulina, comentou que o movimento na feira foi positivo, com bastante público. Ele explicou que ainda não foi feito um balanço de vendas desta edição. “A impressão que eu tenho é que as vendas foram positivas. “Nós tivemos muita procura, considerando que são livros com temas bem específicos”.

Alec Lisboa, da editora Arquipélago, destacou que houve muitas dúvidas sobre a realização da feira neste ano, por conta dos acontecimentos climáticos, mas ela ocorreu e foi muito positiva. “As vendas deste ano foram melhores do que em 2023, porém, não arrisco um percentual”, citou.



Empresas falam da força da superação após a enchente



Roseni Siqueira Kohlmann, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, gerente editorial na livraria Espírita, contou que a sede localizada no 4° Distrito foi muito afetada pela enchente, o que resultou na perda de 21 mil livros. Ela disse que as obras resgatadas acabaram recebendo o selo de “Livro Valente”, com um símbolo de superação.

Luís Fernando Araújo, editor e sócio fundador da Arte e Ofício Editora, contou que a empresa também foi atingida pela enchente. “A empresa ficou 30 dias alagada, com a água chegando até 1,70m. Nós perdemos 33 mil livros”, lembrou. “Desde a enchente, esta é a 5ª feira que nós estamos participando com o objetivo de buscar a recuperação e deste modo poder continuar no negócio”, acrescentou.