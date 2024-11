'Os sofrimentos do jovem Werther' ganha montagem do coletivo Levanta Favela

Nesta sexta-feira (22), às 20h, o coletivo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela estreia o espetáculo Os sofrimentos do jovem Werther, na sala 1 da Casa de Descentralização da Cultura - KZA D (rua Santa Terezinha, 711). Versão adaptada do primeiro clássico do escritor e poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, a montagem cumprirá temporada no mesmo local, com sessões também neste sábado (23) e nos dias 30 de novembro, e 7 e 14 de dezembro, sempre às 20h. O trabalho conta com recursos do Edital Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024 e do Edital Sedac/LPG nº 10/2023. Por isso, as apresentações deste final de semana ocorrem com entrada franca. Nas demais datas, os ingressos custam R$ 60,00.



Abordando o tema da impossibilidade do amor, a obra se tornou o marco inicial do romantismo na Europa, desencadeando a fama de Goethe. Na adaptação realizada pelo grupo gaúcho, a dramaturgia segue a linha principal do roteiro original, mas desmonta a lógica do texto e traz à tona questões como o feminismo, solidão, a busca pela liberdade e a própria função do artista na sociedade. A trama conta a história do jovem pintor Werther, que nutre uma paixão devastadora por sua amiga Charlotte, já comprometida com o advogado Albert.

Colocada pelo coletivo teatral como ponto central da narrativa, a personagem se torna pivô de uma comovente história de sofrimentos na burguesia da Civilização Ocidental, ficando dividida entre os dois homens. No decorrer do enredo, Werther, sem poder fazer nada "além de sonhar", uma vez que a amiga segue noiva de seu adversário, termina por se desesperar e passa a apresentar-se como irracional e suicida. Na peça, ainda surgem outras personagens femininas que também arcam com opressão em outras posições. O elenco do espetáculo, que foi concebido com direção coletiva, é integrado por Sandro Marques, Pâmela Bratz, Thomaz Rosa, Ketelin Abbady, Danielle Rosa e Marco Olgini.

Trabalhando há 16 anos com temas que sirvam de terreno fértil para a discussão de seus anseios, nesta montagem, o Levanta Favela bebe nas fontes do Teatro do Absurdo e do Teatro da Crueldade (de Antonin Artaud), para, no decorrer de dez cenas, apresentar uma dramaturgia densa, lírica e essencialmente psicológica, ao mesmo tempo em que celebra e insere na cena referências de matriz afro.