Morre o dramaturgo e escritor gaúcho Julio Zanotta

Um dos fundadores Ói Nós Aqui Traveiz e ex- presidente da Câmara Riograndense do Livro, o dramaturgo e escritor Julio Zanotta, morreu na terça-feira, aos 74 anos. O velório ocorre nesta quarta-feira (20), das 13h às 18h na capela 9 do Cemitério Ecumênico João XXIII (Av. Natal, 60, bairro Medianeira, em Porto Alegre), aberto ao público.

Nascido Pelotas, aos 20 anos era jornalista do Diário de Notícias, cursava Filosofia e se envolveu no movimento estudantil que lutava contra a ditadura. Após três anos morando fora do Brasil, em 1976 ele fundou o grupo teatral cujas produções tiveram grande repercussão na capital gaúcha. Em 1983, de regresso ao País, viveu isolado numa cabana em plena Mata Atlântica, na Bahia, ao sul de Trancoso

Publicou vários livros, entre eles: Louco, E Nas Coxilhas Não Vai Nada?, Teatro Lixo, O Apocalipse Segundo Santo Ernesto De La Higuera e A Ninfa Dragão. Tornou-se um empresário do ramo livreiro e chegou a ter livrarias em Florianópolis e Curitiba. No ano de 1998, recebeu o título de Cidadão Honorário da cidade de Porto Alegre.

Suas montagens recentes foram produzidas pelo Levanta Favela, coletivo teatral de Porto Alegre.