Mississippi Delta Blues Festival volta nesta semana ao Centro de Caxias do Sul

A 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) – Cleveland Edition marca o retorno do maior evento de blues da América Latina para o Centro de Caxias do Sul. Junto à Sede Social do Clube Juvenil e seus arredores, localizado na principal avenida da cidade, a Júlio de Castilhos, o festival será realizado de 21 a 23 de novembro, a partir das 18h. Os ingressos estão à venda pelo site Uniticket.



De acordo com Toyo Bagoso, idealizador do evento, a mudança atende também ao convite do poder público municipal. “Somos parceiros da Prefeitura de Caxias do Sul, que busca revitalizar o Centro, promovendo eventos culturais a toda a população, com segurança e acesso às artes”, aponta.



Neste ano, o evento homenageia a cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, conhecida como “The birthplace of the blues” (ou “O berço do blues”, em tradução livre). De acordo com Bagoso, a cidade norte-americana é um local indispensável da Mississippi Blues Trail, tendo uma história intimamente ligada ao blues e ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos.



As mais de 50 atrações musicais serão divididas entre sete palcos. O diferencial desta edição será a localização do Palco Principal, o Dockery Stage, na extensão da Rua Marquês do Herval, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Pinheiro Machado. A quadra toda receberá uma cobertura.



Outra novidade é um palco gratuito, que ficará na Praça Dante Alighieri, representado pela tradicional “casinha” do festival, junto a um bar suspenso. A ideia é levar o blues de alguns dos principais convidados em shows abertos para a comunidade da região. Também externamente haverá um palco dedicado às apresentações da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul. Outros palcos ficarão dentro do prédio histórico do Clube Juvenil.



Entre os shows, estarão convidados internacionais, como Big Walker, Tom Holland, J.J. Thames e Super Chikan, além de nomes nacionais como Álamo Leal, Beto Saroldi, Renato Piau e Mokambo, entre outros. Um dos shows será especial, em homenagem à cantora Cássia Eller, com Victor Biglione, Taryn e Dudu Lima. A programação ainda terá intervenções artísticas, espaço gastronômico e o Flea Market, com venda e exposição de produtos característicos ligados ao blues e sua história.