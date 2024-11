Steel Pulse celebra três décadas de shows no Brasil com muito reggae no Opinião

O Steel Pulse, um dos maiores ícones do reggae mundial, vai se apresentar mais uma vez no Opinião. O grupo britânico, que comemora três décadas de excursões extremamente bem-sucedidas pelo nosso país, estará em Porto Alegre na sexta-feira (22), a partir das 23h, para mais um show repleto de hits e boas vibrações.Criada em 1975 em Birmingham, a banda rapidamente chamou a atenção do público e da crítica especializada, tanto pelas suas melodias sofisticadas como pelo conteúdo engajado das suas letras, que abordam diversos temas políticos e sociais. Vencedor de um Grammy Awards nos anos 80, o grupo possui discos extremamente representativos para o gênero – como os clássicos “Handsworth Revolution” (1977), “True Democracy” (1981) e “Earth Crisis” (1984).Acostumado com os palcos dos maiores festivais do planeta, o Steel Pulse segue o mesmo pique de quando fez a sua estreia por aqui, tocando em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas duas edições do Hollywood Rock 1996. Já a última apresentação da banda na capital gaúcha ocorreu em 2022.