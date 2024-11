José Miguel Wisnik vem a Porto Alegre para eventos que unem música e literatura

Projeto que nasceu despretensiosamente durante a pandemia para reunir músicos e público em discussões virtuais sobre grandes produções da MPB, o Obras Comentadas chega neste mês à marca de 50 edições. Para comemorar, o projeto realizará seu primeiro encontro presencial, recebendo o compositor, pianista, cantor, escritor e professor José Miguel Wisnik para uma entrevista-show nesta sexta-feira (22), às 20h, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Rua Germano Petersen Júnior, 250).



No evento, conduzido pelo músico, apresentador e idealizador da iniciativa Felipe Antunes, Wisnik comentará e apresentará ao vivo algumas das principais canções da sua vida. O artista, que já fez música para cinema, teatro e dança, com destaque para as trilhas compostas para o Grupo Corpo e em outros trabalhos em parceria com nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Zé, Alice Ruiz e Marcelo Jeneci, destacará no espetáculo músicas associadas com acontecimentos vividos ou influenciados pela poesia e a literatura. No repertório da noite especial, estão confirmadas faixas como Se meu mundo cair, Viúvo, DNA, Os ilhéus e Mortal Loucura.



Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos antecipadamente no Sympla e na recepção do Centro Cultural 25 de Julho, com preços de R$ 60,00 inteiro e R$ 30,00 para quem tem direito a meia-entrada. No dia do evento, as entradas também estarão à venda no local, com preços de R$ 70,00 inteiro e R$ 35,00 para quem tem direito a meia-entrada.



Wisnik ainda participará de outros dois eventos em Porto Alegre neste fim de semana. No sábado (23), às 16h, o artista ministrará palestra sobre contos de Guimarães Rosa, no Clube de Mães da Vila Assunção. No bate-papo, comentará cinco contos do livro Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa: As margens da alegria, Os cimos, Famigerado, O espelho e A terceira margem do rio. A leitura prévia é recomendada, mas não obrigatória. Os ingressos custam R$ 60,00 e podem ser adquiridos pelo Whatsapp (51) 99912-9975. E no domingo (24), às 18h, fará uma apresentação musical na Sala Jazz Geraldo Flach, com ingressos já esgotados.