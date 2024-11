Martin Sued e sua Orquestra Assintomática são atração do Sonoridades no CHC Santa Casa

Um grupo formado por artistas de diferentes nacionalidades, como Portugal, Brasil, Argentina, Itália e Uruguai é o próximo convidado do Sonoridades deste domingo (24), às 17h. Martín Sued & Orquestra Assintomática é um sexteto instrumental liderado pelo bandoneonista argentino Martín Sued, e apresenta um repertório de originais em uma formação que inclui os instrumentos característicos de uma formação tradicional de tango, mas que utiliza essas raízes para ir além das fronteiras do gênero. A entrada é franca, mediante retirada de ingressos prévia no Sympla. O argentino Martin Sued, atualmente radicado em Portugal, lançou seu primeiro disco solo, Iralidad, em 2019, depois de trabalhar na Argentina com vários coletivos que foi formando, como Tatadios, Chiche Trío ou o duo Sued-Nikitoff. E da covid nasceu a Assintomática, uma orquestra “de voz universal com sotaque argentino”, como a descreve Sued.