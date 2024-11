Lobão revisita cinco décadas de carreira em turnê que começa em Porto Alegre

Lobão, uma das figuras mais cultuadas da música brasileira, vai comemorar cinco décadas de carreira com uma turnê especial, chamada 50 Anos de Vida Bandida. A excursão, que revisita o extenso catálogo de sucessos do cantor e compositor carioca, iniciará em Porto Alegre, no Opinião (José do Patrocínio, 834), neste sábado (23), a partir das 21h. Ingressos (a partir de R$ 135,00) no Sympla. Com destaque para faixas do quilate de Essa Noite Não, Decadence Avec Elegance, Ronaldo Foi pra Guerra, Vou te Levar e Me Chama, o artista ainda vai incluir no repertório algumas canções de quando integrava a Blitz e a Vímana. A ideia, segundo o músico, é de um repertório extenso, com potência e versatilidade, capaz de abranger todas a facetas da sua trajetória múltipla.