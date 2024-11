Roberta Sá apresenta 'Clássicos do samba' no Araújo Vianna

Apontada como uma das vozes mais gabaritadas da música brasileira contemporânea, Roberta Sá faz show inédito às 21h desta quinta-feira (21) no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Acompanhada pela Orquestra da Ulbra, ela realiza o espetáculo Clássicos do samba, passando pelos maiores sucessos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Beth Carvalho, entre outras surpresas. Os ingressos custam entre R$ 65,00 e R$ 250,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.Indicada ao Grammy Latino com o álbum Sambasá (2023), a cantora carioca conta com quase 20 anos de carreira, e se tornou uma referência entre as principais intérpretes da MPB. Dentre seus sucessos, estão ainda os discos Braseiro, de 2005 – que contou com a participação de Ney Matogrosso e canções de Chico Buarque, Teresa Cristina e Paulinho da Viola –, Que belo estranho dia pra se ter alegria” (2007), Quando o canto é reza (2010) e Delírio (2015).