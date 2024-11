Porto Alegre recebe a 14a Mostra Cinema e Direitos Humanos

A partir de 19 de novembro, a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, acontece na Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. O tema deste ano é Viver com Dignidade é Direito Humano, ressaltando a importância da dignidade humana para assegurar a qualidade de vida e liberdade para todas as pessoas. Todas as sessões têm entrada franca. Nesta edição, a Mostra homenageia a renomada montadora Cristina Amaral, um nome fundamental do cinema brasileiro. A programação é composta por seis sessões com curtas e longas-metragens sobre a homenageada, sendo uma sessão infantil, exibida em dois horários. Há também uma sessão com filmes selecionados através de chamada aberta pública, que contemplou produções de todas as regiões do País.A cerimônia de abertura contará com a presença da Assessora Especial e Educação e Cultura em Direitos Humanos, Natália do Carmo Louzada, representante do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania.A produção nacional é do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF), com produção local do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) e da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FABICO-UFRGS), e apoio da PROREXT/UFRGS. A ação é promovida pelo Ministério da Cidadania e Direitos Humanos e pelo Ministério da Cultura. Programação completa disponível no site https://mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br/