Casa de Cultura Mario Quintana apresenta terceira edição do Sons CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), promove nesta terça-feira (19), às 19h, o terceiro encontro do projeto de apresentações musicais Sons CCMQ. Nesta edição, os artistas convidados Loua Pacôm Oulai e Felipe Meker Castellani apresentam o espetáculo musical Tudo é ritmo!. A concepção do espetáculo parte do conceito de ritmo inspirado no conhecimento musical e filosófico das culturas africanas do continente e da diáspora. Com entrada gratuita, a apresentação ocorre no Jardim Lutzenberger, no 5° andar da CCMQ.