Porto Alegre em Cena quer ajudar a reerguer cenário cultural da cidade após cheias

Projetando uma edição histórica, o 31º Porto Alegre em Cena promete movimentar diferentes espaços da cidade no período de 23 de novembro a 01 de dezembro. A edição deste ano será exclusivamente realizada com artistas gaúchos, refletindo um compromisso com a produção local e contribuindo para reerguer de forma potente o teatro, a dança e o circo.A venda de ingressos para o 31º Porto Alegre em Cena está ocorrendo no site da Sympla e na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, de terça-feira à domingo, das 12h às 20h, no andar térreo. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 40,00, e a programação contemplará também diversos espetáculos gratuitos.Na noite do dia 22 de novembro, véspera do início do festival, o Porto Alegre em Cena prepara um momento especial no Theatro São Pedro com apresentação da peça Pai Guaíba, com um repertório de canções que tematizam poeticamente a relação de Porto Alegre com os cursos da água da cidade. A peça musical, realizada pela Bataclã FC, percorre o rock, o rap e o samba gaúcho, e tem participações de Eliane Marques, Jéferson Tenório, Bruno Negrão e Paola Kirst vocalizando poemas próprios e de autores e autoras negros fundamentais na literatura gaúcha negra do século XX e XXI.A programação completa da 31ª edição do Porto Alegre em Cena pode ser conferida no site do festival. Para além dos espetáculos, como é tradicional, o festival terá uma programação paralela com diversas ações formativas.