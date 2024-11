Festival Porongos impulsiona a cultura negra do Sul no Dia da Consciência Negra

A riqueza da cultura e da arte popular e periférica estão presentes na programação do 3° Festival Porongos - Concertos Descentralizados, que se realiza no feriado nacional desta quarta-feira (20), das 10h às 19h30min, no Centro de Educação Ambiental (CEA - Avenida Joaquim Porto Vila Nova, Vila Pinto, 143), no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. O objetivo é levar arte e cultura para a periferia, reconhecendo esse espaço como centro de criatividade, lugar de potência, onde a arte não só reflete a realidade, mas também contribui para sua transformação, tendo o direito à cidade como ferramenta de modo possibilitar maior acesso à cultura.Um dos destaques dessa programação é a presença do rapper e compositor baiano Ravi Lobo, conhecido por suas letras que abordam a vida nas periferias, questões sociais e a luta por justiça. Outra presença confirmada é da cantora e compositora Pâmela Amaro, considerada uma das revelações do samba na atualidade, que fará uma roda acompanhada da banda Herdeiras do Samba. Também participam do evento os grupos Espiralar Encruza, Kiai e Produto Nacional, além da poesia do Slam da Bonja, a artista multimídia Turmalina, o samba de roda de Mestre Renato Bê-a-Bá e a Escola de Samba Copacabana, que encerra a programação. O Festival Porongos surgiu em 2018, como uma provocação acerca das comemorações da Guerra Civil Farroupilha, de modo a colocar luz sobre a História de Lanceiros Negros. Coincidentemente, no mesmo ano do episódio da senzala, no qual um piquete do acampamento Farroupilha de Porto Alegre construiu esse espaço de visitação, gerando grande controvérsia.O nome do Festival faz referência ao Massacre de Porongos, um dos mais trágicos episódios da Revolução Farroupilha, ocorrido em 20 de setembro de 1844. Após a batalha, um grupo de Lanceiros Negros, que havia lutado ao lado das forças farroupilhas, foi traído e atacado pelas tropas imperiais, resultando na morte de inúmeros deles. A escolha da data, próxima ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é, por extensão, uma homenagem a Oliveira Silveira (1941-2009). O poeta gaúcho está diretamente relacionado à criação do Dia da Consciência Negra, que foi oficializado em 2003.