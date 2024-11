Exposição inspirada na ecologia marinha está no Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (HPM - Largo João Amorim de Albuquerque, 72, próximo ao Theatro São Pedro) hospeda de 19 a 29 de novembro (14h-18h) a mostra PreservAção, com 15 obras de três artistas plásticas gaúchas. São esculturas de Carmem Seibert, pinturas de Karin Lange e fotografias de Sheila Seibert Borba, todas com temática inspirada na sustentabilidade do ambiente marinho. A exposição tem abertura às 18h de terça-feira, com entrada franca. As convidadas integram o coletivo Maresias, que fez da arte um veículo de conscientização sobre questões ecológicas. Cada uma selecionou cinco trabalhos autorais e inéditos, tendo como ponto em comum a abundância de água dos oceanos, com sua ampla diversidade de fauna e flora. As peças podem ser adquiridas durante o período de exposição.Elas também estão confirmadas para a próxima edição do evento "Roda de Cultura", programa regular de bate-papos promovido pelo Espaço HPM com protagonistas dos mais diversos segmentos. O evento está marcado para o dia 27 de novembro (quarta-feira), às 17h, e tem inscrições gratuitas, porém com vagas limitadas mediante agendamento pelo WhatsApp (51) 9859-55690.