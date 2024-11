Sala Redenção recebe filmes da 19ª edição do Festival de Cinema Italiano

Neste ano, o Festival de Cinema Italiano chega a sua 19ª edição, marcando presença em mais de 80 cidades brasileiras, nas cinco regiões do país. Em Porto Alegre, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe a programação do Festival entre os dias 18 de novembro e 07 de dezembro, apresentando uma seleção de 14 filmes. Realizadas de segunda a sábado, as sessões contam com entrada franca e são abertas à comunidade em geral.



Idealizado por Nico Rossini e Erica Bernardini, o Festival busca difundir a cultura italiana no Brasil, e incentivar a sinergia entre os profissionais da indústria cinematográfica dos dois países. A partir da Mostra Inéditos, o Festival oferece ao público a oportunidade de assistir a produções italianas recentes, que muitas vezes não chegam ao circuito comercial. Por outro lado, a Mostra Retrospectiva se volta para os clássicos, destacando ícones e momentos históricos do cinema italiano.



Na Sala Redenção, a Mostra Inéditos apresenta oito filmes italianos lançados entre 2023 e 2024. A seleção inclui sete filmes inéditos no Brasil: as comédias “Romeu é Julieta” e “E se o meu pai”, e os dramas “Mia”, “Adeus, garoto”, “A Alma em Paz”, “LAF” e “Caracas”. Além das estreias, a programação também promove uma homenagem ao diretor Matteo Garrone, com exibições especiais do filme “Eu Capitão”, que obteve impacto e reconhecimento globais, acumulando conquistas como o Leão de Prata no Festival de Veneza 2023 e a indicação ao Oscar 2024 de Melhor Filme Internacional.



Com seis filmes em cartaz no cinema da UFRGS, a Mostra Retrospectiva celebra a tradição cômica do cinema italiano, levando o título "O Humor do Cinema Italiano: de Totò à Roberto Benigni". Apelidado de “príncipe do riso”, o ator e comediante Totò (1898 - 1967) integra o elenco de dois filmes em exibição: “Guardas e Ladrões” e “O Ouro de Nápoles”. Além destas obras, mais uma produção da década de 1950 integra a programação: “Abismo de Um Sonho”, de Federico Fellini. Avançando no tempo, a retrospectiva passa ainda pelas décadas de 1970 a 1990, com “A Dupla Explosiva”, de Marcello Fondato, “A Viagem do Capitão Tornado”, de Ettore Scola, e “O Pequeno Diabo”, de Roberto Benigni.