Orquestra Theatro São Pedro apresenta concerto dedicado a Beethoven, com ingressos esgotados

A Orquestra Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) realiza na quinta-feira (21), às 20h, o Festival Beethoven, com uma noite inteiramente dedicada ao repertório do compositor alemão, reconhecido como um dos mais brilhantes nomes da história da música clássica e um dos maiores gênios da história da arte. A apresentação será conduzida pelo regente e diretor artístico Evandro Matté e receberá três solistas convidadas: a pianista Catarina Domenici, a violinista Brigitta Calloni e a violoncelista Martina Ströher. Os ingressos estão esgotados.O programa contará com duas composições marcantes de Ludwig van Beethoven (1770/1827). A primeira será a Terceira Sinfonia, composta entre 1802 e 1804 com quatro movimentos profundos e impactantes, incluindo uma marcha fúnebre. Também chamada de Eroica, é a mais longa das sinfonias, considerada por muitos a obra que marca definitivamente o fim do Classicismo e o início do Romantismo. A peça ainda faz parte do que os especialistas chamam de segundo período beethoveniano, quando o compositor passa a ser o centro do cânone da música de concerto, estabelecendo uma nova referência musical como padrão de perfeição formal e emocional. O repertório da noite ainda contará com outra obra de destaque: o Concerto em Dó Maior para piano, violino, violoncelo e orquestra, também conhecido como Concerto Triplo ou Concerto Tríplice, por ser dirigido a três instrumentos solistas, além da orquestra.