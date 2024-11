Habitart recebe exposição de Light Art até 7 de dezembro

O arquiteto Raphael Gomes Carneiro realiza sua primeira exposição Light Art nesta quinta-feira (14) na galeria Habitart (rua Cel. Armando Assis, 286). O trabalho consiste em caixas de luz produzidas em acrílico com efeitos visuais e interativas que transformam-se conforme o som, alterando a percepção do espaço através da luz. Essas podem estar instaladas em paredes ou no chão. O trabalho fica em exposição até o dia 7 de dezembro.Natural do Rio de Janeiro, mas com família gaúcha, Rapha é graduado pela PUC-RJ, com especialização em Habitação Social e Políticas Urbanas pela Escola da Cidade. Foi colaborador do premiado arquiteto Paulo Mendes da Rocha em vários projetos pelo Brasil, e expandiu sua atuação para áreas da cenografia, design de interiores, iluminação e light art. Residindo em São Paulo, colaborou com o Estúdio Guto Requena e Muti Randolph e fundou o QWE Studio onde atua em projetos multidisciplinares de diversas escalas.