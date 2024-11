Roda Viva recebe a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania

Na semana em que o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, o Roda Viva recebe Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar, ao vivo, nesta segunda-feira (18), a partir das 22h, na Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, X, Tik Tok e Facebook.A bancada de entrevistadores será formada por Bianca Santana, jornalista e professora; Fayda Belo, advogada especialista em Crimes de Gênero e Direito Antidiscriminatório; Tayguara Ribeiro, jornalista da Folha de S. Paulo; Eduardo Gonçalves, repórter do jornal O Globo em Brasília e pela jornalista Helen Braun. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.