MU540 se apresenta no Opinião após lançamento de novo single

Com o projeto Mu360, Mu540 vai estrear no palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) na quinta-feira (21). O produtor musical, que está conquistando admiradores nas plataformas de streaming e seguidores fervorosos nas redes sociais, estará em Porto Alegre para executar seu aclamado long set de seis horas, a partir das 21h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$ 60,00 a R$ 120,00.O DJ, que tem no currículo hits virais que já ultrapassaram a marca de 10 milhões de plays, vai se apresentar pela primeira vez com o Mu360 fora de São Paulo. Finalista do Prêmio Multishow 2023 pela sua mistura envolvente de funk e trap, Mu540 trará para cá toda a energia despojada de músicas como BRAZIL, brinks!, Baby Cê é Gata, tipo, sonho de consumo, Fantástico Mundo da Oakley, e Jeito Bandida. Seu novo single DZ7, lançado na última semana, também fará parte do setlist.Mu540, nos últimos anos, vem chamando a atenção como um dos mais inovadores produtores musicais da cena nacional. Natural da Baixada Santista, ele se tornou altamente requisitado nas plataformas de streaming, combinando a estética dos bailes funk com influências do trap. Em meio a outros singles e discos, os beats de Murilo Oliveira – o nome por trás do pseudônimo Mu540 (que se lê Muzão) já fizeram sucesso em músicas de outros artistas, como Sodomita, Tasha & Tracie, e VHOOR. A sua primeira turnê internacional foi realizada no segundo semestre de 2024, com datas em Portugal, Inglaterra, Espanha, França, Irlanda e Holanda.