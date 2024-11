DeFalla inicia comemorações de 40 anos nesta semana

A banda DeFalla fará, nesta quinta-feira (21), um show de comemoração aos 40 anos de banda no Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos, disponíveis no Sympla, partem de R$40,00. Aclamada por público e crítica, nacional e internacional, atualmente conta com Edu K (vocais), Flu (baixo), Biba Meira (bateria) e Castor Daudt (guitarra) e sobe ao palco às 21h. Escolhida pelo jornal New York Times como uma banda brasileira essencial, a banda ficou reconhecida pelas irreverentes mudanças em suas formações e estilos musicais e pela apresentação estética. DeFalla é uma influente e cultuada banda brasileira de rock, formada em Porto Alegre, RS, em 1985, sob influências do pós-punk. Durante sua longa carreira, transitou por diversos estilos: hard rock, hip-hop, heavy metal, rap, eletrônica, funk, hardcore, glam rock, mpb, samba e jazz. Considerado muito a frente de seu tempo, o DeFalla quebrou paradigmas e abriu espaço para toda uma geração de músicos e bandas, como Raimundos, Ultramen e Charlie Brown Jr.Nos anos 80, o destaque musical que a banda alcançaria era evidente: em uma votação da Revista Bizz (maior publicação em termos de música popular da época), o DeFalla conquistou o prêmio de Melhor LP Nacional e Melhor Grupo de 87. Em 1992, novamente a Revista Bizz indicou a banda aos prêmios de Melhor Grupo, Melhor Disco ao Kingzobullshitbackinfulleffect92 e Melhor Letrista e Vocalista a Edu K.Impactado por todo o tipo de expressão humana artística, o grupo causa estranhamento no público e mídia, justamente por não se encaixar em nenhum padrão imposto pelo mercado. Fugir dos rótulos e ver a arte como algo abrangente, que não pode ser limitado, são as características principais da banda, que trouxe ao cenário musical brasileiro referências inéditas em uma era pré-internet, e continua trazendo até hoje.