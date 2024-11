Rafael Bassi analisa obras de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade em curso de poesia

Em encontros nesta quinta-feira (21) e na próxima (28), no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), o professor e escritor Rafael Bassi ministrará o minicurso 1930: a revolução da poesia brasileira. A atividade, que acontece sempre às 19h, discutirá duas obras-primas que revolucionaram a produção poética nacional: Libertinagem, de Manuel Bandeira, e Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade. As inscrições para o curso custam R$240,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Para participar, não é necessário conhecimento prévio. Professores da rede pública de ensino, das séries básica, fundamental e média, podem solicitar bolsa de estudo com 80% de desconto, escrevendo para o e-mail [email protected] publicados em 1930, os livros consolidaram a estética modernista na poesia brasileira, com textos que se tornaram clássicos da nossa literatura. Nas aulas, serão explorados os aspectos biográficos dos autores, assim como os temas e as estruturas poéticas presentes nas obras. Libertinagem conta com poemas essenciais, como Vou-me embora pra Pasárgada e Pneumotórax, responsáveis por fixar o nome de Bandeira entre os dos nossos maiores poetas. Como já anuncia o título, a obra destaca assuntos como a liberdade, além de trazer manifestações literárias que marcaram a produção a partir dos anos 1920, como a brasilidade. Já Alguma poesia prova a solidez e o talento de Drummond desde muito cedo: o livro foi o primeiro a ser publicado pelo autor, com apenas 28 anos. O volume traz poemas como No meio do caminho e Quadrilha e aborda assuntos como questionamentos éticos, políticos e existenciais, transparecendo algumas das influências da Semana de Arte Moderna de 1922.