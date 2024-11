Lendas e mitos da história da imigração alemã são tema de palestra

O escritor e historiador Décio Aloísio Schauren estará no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) na segunda-feira (18), às 19h30min, para falar sobre lendas e mitos da história da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Na palestra, mediada pelo jornalista Olavo Fröhlich, o autor apresentará sua pesquisa de décadas dedicadas a estudar a genealogia das famílias germânicas, separando o que é real do que é ficção e fazendo correções históricas a partir de diferentes temas que envolvem a chegada dos povos de origem germânica no Brasil. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo, na entrada do evento.Entre os destaques da palestra está a lenda dos imigrantes náufragos do veleiro Cäcilia, cuja narrativa se transformou no mito de fundação da cidade de Dois Irmãos, rendendo inclusive um dos mais recentes livros lançados pelo autor em 2020, pela Editora Oikos. Também serão abordados o mito do perigo alemão, a distorção histórica em torno do episódio dos Muckers e a demonização de Jacobina, entre outras narrativas.O evento marca o encerramento do ciclo Colóquios da Imigração, projeto do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre que tem realizado, desde março deste ano, encontros mensais para celebrar os 200 anos da chegada dos povos de origem germânica no Rio Grande do Sul. As palestras anteriores estão disponíveis no YouTube do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre. No canal, é possível conferir toda a programação, inclusive as palestras mais recentes.