Pré-lançamento da 1ª Mostra de Cinema Negro na Escola terá sessão gratuita de Othelo, o Grande

O premiado documentário Othelo, O Grande terá sessão especial em Porto Alegre seguida de painel com o historiador e pesquisador da obra de Grande Otelo (1915 - 1993), Orson Soares. A projeção será realizada na segunda-feira (18), às 19h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), com entrada franca e distribuição de senhas a partir das 18h. O evento é voltado para professores e aberto ao público em geral. Docentes e estudantes que quiserem obter certificação pela UFRGS devem preencher um formulário, disponível no site da universidade.A exibição vai marcar o pré-lançamento da 1ª Mostra de Cinema Negro na Escola. Será a primeira ação do Programa de Alfabetização Audiovisual voltada para estudantes desde o retorno do projeto às salas de exibição. Na ocasião, será divulgada a programação da mostra, que está prevista para o início do ano letivo de 2025.O projeto Cinema Negro na Escola tem por objetivo qualificar a educação das relações étnico-raciais a partir do audiovisual nas escolas públicas de ensino básico de Porto Alegre e região, bem como promover o acesso da comunidade escolar ao cinema. Após duas edições de sucesso em formato virtual, em 2020 e 2022, a mostra será realizada em um cinema pela primeira vez.A programação irá apresentar títulos brasileiros e promover debates com cineastas, atores e profissionais da área da educação. O objetivo é formar professores para uma educação antirracista. O tema História e Cultura Afro-brasileira está previsto no currículo da rede de ensino por meio da lei 13.006/2014.