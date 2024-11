Oficinas literárias gratuitas celebram a literatura negra no Centro Cultural Vila Flores

A Pequena Biblioteca de Leituras Pretas busca trazer a potência do conhecimento negro para o centro do diálogo cultural, promovendo o reconhecimento da negritude em todas as áreas do saber. Com o intuito de ampliar o campo da leitura antirracista, o projeto incentiva a conexão com textos de autoras e autores negros e fomenta o debate sobre as suas experiências no Sul Global.



Em novembro, serão realizadas oficinas literárias gratuitas, que abordam narrativas e poesias escritas no Rio Grande do Sul, no Brasil e em países africanos de Língua Portuguesa. As vagas são limitadas e contemplam pessoas de diferentes faixas etárias, ocupações, regiões e cores, valorizando a diversidade e promovendo um espaço de aprendizado compartilhado. Cada encontro é independente, e o primeiro acontece neste sábado (16) das 9h às 12h e das 14h às 17h no centro cultural Vila Flores (rua São Carlos, 759). As inscrições estão abertas pelo site bit.ly/inscrições-pequenabiblioteca.



As atividades pretendem contrapor perspectivas dominantes, apresentando os enredos, as sensibilidades e os pensares africanos e afro-brasileiros. Os encontros são conduzidos pelos professores João Marcos M. Machado e Mara Lúcia B. Silva e também contam com a realização de intervenções complementares. As oficinas de narrativas recebem a historiadora Vanessa Bayo, que contextualiza os fatos históricos e culturais das épocas e regiões abordadas nos textos. Já as oficinas de poesia encerram com a performance musical da cantora Natália Santos, que conecta o público à musicalidade dos versos e aos ritmos da oralidade poética.



A literatura negra pode abranger um amplo espectro de temas, além de questões relacionadas ao recorte racial, como as diversas histórias, culturas, identidades e resistência dos povos. No Brasil, esse campo literário desempenha um papel fundamental na preservação da memória afrodescendente e na valorização do pensamento afro- brasileiro, refletindo as vivências de opressão, luta e afirmação das comunidades ao longo dos séculos.