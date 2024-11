Linkin Park anuncia show em Porto Alegre em 2025

Os fãs gaúchos do Linkin Park já podem contar no calendário os dias que faltam para o reencontro com a banda norte-americana. O grupo anunciou nesta quinta-feira (14) as datas mundiais da From Zero World Tour em 2025, e desta vez Porto Alegre está na rota. O show será no dia 15 de novembro de 2025, mas o local ainda não foi informado. Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo também estão na programação.