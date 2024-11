Tuyo traz seu afropop a Porto Alegre em nova turnê

O Tuyo, um dos principais expoentes da nova safra da música brasileira contemporânea, vai trazer a turnê do seu novo álbum ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O grupo, que já foi indicado ao Grammy Latino e disponibilizou o repertório de Paisagem nas plataformas de streaming em abril, subirá ao palco neste sábado (16) às 21h. Os ingressos, à venda no Sympla, partem de R$70,00. Além das suas canções recentes, o Tuyo também incluirá no setlist algumas de suas canções mais famosas, como são os casos de Vidaloca, Amadurece e Apodrece e Sem Querer. Formado em Curitiba por Lio, Lay e Machado, o Tuyo agrega elementos do pop, do synth e do afropop nas suas canções, que ainda unem os beats eletrônicos com as texturas acústicas. Na estrada desde 2016, o grupo foi considerado pelo jornal The New York Times um dos destaques do festival norte-americano SXSW, em 2021.