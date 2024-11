Sexta-feira é para matar a saudade de Amy Winehouse no Grezz

Amy Winehouse será homenageada nesta sexta (15), às 21h, no Grezz (rua Almirante Barreto, 328), com o show da banda tributo Mr. Soul. Os ingressos variam de R$40,00 a R$100,00 e estão disponíveis no Sympla ou no local, no dia do evento, sujeito à disponibilidade. Liderado por Kelly Carvalho, o grupo busca capturar a essência da vocalista ao utilizar elementos musicais — como o naipe de metais e backing vocals — e visuais — como os olhos delineados e o penteado de Amy. Mr. Soul têm conquistado fãs desde 2015. Em 2018, o grupo chegou a tocar ao lado de Robin Banerjee, guitarrista oficial de Amy que se juntou à banda em uma série de apresentações. Já em 2023, a Mr. Soul conquistou o primeiro lugar em uma competição do SESC.