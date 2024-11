Casa da Música apresenta recital de violão com Jeilson Nascimento

No domingo (17) às 17h, Jeilson Nascimento apresenta um recital solo de violão na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22), local que, neste ano, celebra seus 15 anos de existência. O ingresso é um valor livre, a ser pago no dia e no local do evento. No recital, serão interpretadas obras originais e arranjos para violão de compositores como Mauro Giuliani (1781-1829), Miguel Llobet (1878-1938), Agustín Barrios (1885-1944), Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Alberto Ginastera (1916-1983).Jeilson Nascimento é bacharel em música com habilitação em violão, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Aos 17 anos, foi premiado em duas competições nacionais de violão clássico: o Concurso Simili de violão, em Balneário Camboriú/SC (2016), e o Concurso de violão Souza Lima, em São Paulo/SP (2016). Em 2017, representou o Brasil no Guitar Foundation of America (Califórnia, EUA), a maior competição de violão clássico do mundo. Atualmente, é professor de violão na Associação Orquestrando Arte, tendo lançado neste ano seu primeiro EP, intitulado Amor Sentido, com músicas autorais.