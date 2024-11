Clube de Leitura do Instituto Ling debate O cavaleiro inexistente neste sábado

O terceiro encontro do Clube de Leitura Páginas Insólitas, ministrado pelo escritor e professor Altair Martins no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), acontece neste sábado (16) às 16h. O tema desta edição será O cavaleiro inexistente, romance escrito pelo italiano Italo Calvino que mistura fantasia e filosofia para explorar questões de identidade e existência. Os ingressos para a atividade custam R$39,60 (inteiro) e R$19,80 (meia-entrada). As entradas estão à venda no site.Publicada em 1959, a obra faz parte da trilogia Nossos antepassados e conta a história de Agilulfo, um cavaleiro da Idade Média que, embora seja apenas uma armadura vazia, cumpre suas obrigações com precisão e honra. Com uma narrativa bem-humorada e cheia de ironia, o autor questiona a essência do ser e o que define a humanidade, enquanto acompanha as aventuras de Agilulfo e seu escudeiro, Gurdulu, numa jornada que é ao mesmo tempo épica e introspectiva.Esse é o penúltimo encontro deste ano do Clube de Leitura Páginas Insólitas. Com encontros mensais desde setembro, o projeto tem se dedicado a discutir obras que desafiam os paradigmas da realidade e que prendem a atenção com circunstâncias que fogem da razão e da aparente normalidade da existência. O encerramento da programação será no dia 7 de dezembro com debates sobre o livro A cabeça do Santo, de Socorro Acioli. As inscrições também já estão abertas no site do Instituto Ling.