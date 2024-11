2 º FESTICOM acontece neste domingo

Idealizado pelos artistas Cristiane de Freitas e César Camargo, o Festival de Teatro Popular e Comunitário do Rio Grande do Sul tem caráter híbrido com atrações presenciais e on-line. São mais de vinte ações distribuídas entre Pontos de Cultura, escolas, parques e praças, envolvendo espetáculos, oficinas, residência artística e Concurso Nacional de Teatro Lambe-Lambe. Para este domingo (17), dois espetáculos estão programados: às 15h acontece a abertura com Varanda Cultural e Gente Grande Também Brinca, e a apresentação de Ubu Tropical, com Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz acontece às 16h. O evento tem entrada franca e acontece em frente ao Monumento do Expedicionário, no Parque da Redenção. Gente Grande Também Brinca é um espetáculo-vivência que propõe um passeio sobre a cultura popular brasileira, convidando adultos e crianças a interagirem e se apropriarem das diversas manifestações culturais através da música, dança, histórias, personagens e brincadeiras. Já em Ubu Tropical, o Ói Nóis Aqui Traveiz conta a história do Pai Ubu, símbolo do cinismo, destruição e estupidez. A peça narra as peripécias desta personagem grotesca e cruel. O legendário Pai Ubu, criado pelo francês Alfred Jarry (1873-1907), relembra, em chave humorística, o que o Brasil viveu nos últimos anos com um governante autoritário e demente.