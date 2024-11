Saulo Fietz se apresenta na Casa de Cultura neste final de semana

Saulo Fietz retorna a Casa de Cultura Mário Quintana, no Auditório Luis Cosme (Rua dos Andradas, 736), com seu show Não Desande, um espetáculo onde, de acordo com ele, as obras musicais passam boas mensagens. A apresentação ocorre no domingo (17) às 18h, e os ingressos custam R$50,00 no Sympla. A apresentação tem concepção artística intimista e traz no formato em voz e violão cançõesque marcam sua trajetória, algumas versões inéditas e canções de seus dois álbuns. Músicas como Tá tudo bem, Não Desande e Males que eu vivi são certezas no roteiro.