Espetáculo infantil Patrulha Canina no Teatro tem apresentação neste sábado no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe neste sábado (16), às 16h, o espetáculo infantil Patrulha Canina no Teatro. A montagem traz personagens como Everest, o Cachorro Robô e o Capitão Rodovalho em uma grande aventura, compartilhando lições importantes, para todas as idades, sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas. Os ingressos custam R$70,00 no valor inteiro e R$35,00 para quem tem direito a meia-entrada. Os tickets podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla. Assinada pela Cia de Teatro Soares Produções, de Goiânia, a peça é estrelada pelos atores Adriano Soares, Fábio Chock, James Hollanda, Lucas David e Pedro Bueno, e ainda conta com trilha sonora animada.