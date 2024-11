Phornax Fest II leva heavy metal ao Teatro Túlio Piva nesta sexta-feira

A segunda edição do Phornax Fest ocorre nesta sexta-feira (15), a partir das 19h. Idealizado pela banda gaúcha Phornax, o evento ocupa o teatro Túlio Piva (Rua da República, 575) com shows de heavy metal. Além dos anfitriões, que comemoram 15 anos de história, sobem ao palco do tradicional espaço das artes no bairro boêmio Cidade Baixa: Wishmoon (Nightwish cover) e Prowlers (Iron Maiden cover). Os ingressos partem de R$35,00 no Sympla.



Fundado em 2009 na cidade de Porto Alegre, o Phornax emergiu como uma força notável no cenário metálico gaúcho. Seu EP de estreia, Silent War, lançado em 2012, recebeu ótimas críticas e estabeleceu a banda como uma potência do power metal brasileiro. Após um hiato, o Phornax retornou com uma nova formação, liderada pelos cofundadores Cristiano Poschi (vocal) e Mauricio Dariva (bateria), acompanhados por Uesti Papee (baixo) e Deivid Moraes (guitarra). Esta nova fase promete trazer um som renovado e empolgante, mantendo a essência que define o grupo.



Com 12 anos desde o lançamento de Silent War, a banda está trabalhando em novas músicas que refletem sua evolução musical e pessoal. O público pode esperar um show cheio de energia, com músicas que marcaram sua trajetória e novas composições que mostram seu potencial atual.



Fundada em 2015, a Prowlers Iron Maiden cover nasceu da paixão incondicional pela música do Iron Maiden. Gui Antonioli e Alexandre Tellini, ambos integrantes do Tierramystica, decidiram prestar essa homenagem à banda que os influenciou desde o início da carreira musical de ambos. Hoje, cada membro traz sua própria experiência e estilo, unidos pelo amor ao heavy metal e à icônica sonoridade da Donzela de Ferro. Atualmente a banda conta com Leoardo Moura e Luis Moura (guitarristas do Drahktar), Marcello Caminha Filho (baixista do Tierramystica), William Shuck (bateria) e Gui Antonioli nos vocais.



Formada em 2018, a banda Wishmoon nasceu da admiração por uma das maiores bandas de metal sinfônico do mundo: Nightwish. A mezzo soprano Eva de Quadros percebeu que sua paixão por música erudita e heavy metal tinha uma resposta icônica vinda da gelada Finlândia e decidiu colocar em prática essa afinidade ao estilo com um tributo tupiniquim. A line up da Wishmoon conta com a fundadora Eva de Quadros (vocal), Gui Antonioli (baixo / vocal - Tierramystica), Leonardo Moura (Guitarra - Drahktar), Eliseu Carvalho (teclados) e Deivis Sperotto (bateria).