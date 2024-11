Espetáculo 'Bixa' tem única apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel, nesta quarta-feira (13)

O espetáculo de dança-teatro Bixa será apresentado às 19h desta quarta-feira (13), no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n). Autobiografia performatizada do ator e bailarino Jeferson Cabral, a montagem é uma realização da Mimese Companhia de Dança Coisa e foi contemplada com recursos do Edital Sedac 22/2024 – Dança no Oficina. Os ingressos custam R$ 15,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira) e estão à venda no site do Theatro São Pedro.



Doutor e mestre em Artes Cênicas, e licenciado em Dança e Teatro pela Ufrgs, Cabral também assina a autoria do texto, a concepção, o figurino, a composição e a direção cênica do espetáculo. No palco, em tom autobiográfico, o protagonista aborda uma trajetória de resiliência ao preconceito. "O que me levou a realizar essa montagem foi a vontade de me reconciliar com a minha criança, a partir da percepção de que tudo que vivi na minha infância, no bairro Cohab Cavalhada, onde cresci e sofri os primeiros julgamentos em relação ao meu corpo e meu comportamento – situações comuns na vida de qualquer pessoa LGBTQIAPN+", afirma. "Quando adulto, consegui entender que estava construindo meu empoderamento (que também é fruto da resistência de outras muitas pessoas) pelo caminho da arte."

Partindo do desejo de ressignificar o termo "bicha", o ator-bailarino chama a atenção de que é necessário se orgulhar e fazer do seu corpo um veículo contra a homofobia. Em Bixa, a ação cênica é atravessada pela dança, teatro, performance e música, diluindo as barreiras que separam essas linguagens. Utilizando luzes piscantes, ofuscantes e estroboscópicas em breves momentos, a montagem conta com uma iluminação que alterna essa intimidade cênica com um clima de festa.

Para construir sua paisagem sonora e inspirar a corporeidade do artista em sua performance, a obra mergulha no universo pop, com trilha sonora que remora grandes canções de sucesso dos anos de 1980, 1990 e anos 2000 (que influenciaram Cabral no decorrer de sua vida), em um resgate histórico-cultural de influências políticas e artísticas, potencializando não somente o discurso cênico, as coreografias, e os imaginários da montagem, mas também exaltando o legado das "divas do pop" na produção de conhecimento e resistência.