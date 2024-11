Alcione retorna a Porto Alegre para celebrar seu meio século de dedicação e amor à música

No sábado (16), Alcione, a icônica Marrom, retorna a Porto Alegre para um show especial no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), celebrando seus mais de 50 anos de amor e dedicação à música a partir das 21h. Os últimos ingressos estão disponíveis pelo Sympla a partir de R$130,00.



Com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, Alcione promete emocionar o público com clássicos como Não Deixe o Samba Morrer, um verdadeiro hino para os sambistas, O Surdo, Sufoco, Nem Morta, Você Me Vira a Cabeça, A Loba, Meu Ébano, Mulher Ideal, Garoto Maroto e Estranha Loucura, entre outros hits que refletem a trajetória da artista.



Em 2022, Alcione registrou esse legado musical no DVD Alcione - 50 Anos, Ao Vivo, com 65 canções em medleys gravados no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O espetáculo contou com sua fiel Banda do Sol, músicos da Orquestra Maré do Amanhã e dois grupos de dança.