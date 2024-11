Auditório Araújo Vianna recebe Duca Leindecker em show especial

Duca Leindecker, um dos artistas mais expressivos do cenário musical gaúcho, vai trazer ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta-feira (14) às 21h, um show superespecial. O cantor e compositor, que conquistou milhares de fãs e de admiradores nas últimas três décadas, estará no palco para comemorar os 20 anos da gravação e do lançamento do CD/DVD Acústico no Theatro São Pedro do Cidadão Quem. Ainda há poucos ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$100,00. Executando o repertório daquela apresentação na íntegra, Leindecker vai estar num cenário que recria as imagens desse que foi um dos momentos mais importantes da sua carreira. Acompanhado pelo filho Guilherme Leindecker (baixo), ele executará hits do tamanho de Ao Fim de Tudo, Pinhal, Dia Especial, e Os Segundos, assim como uma adaptação desplugada de Amanhã Colorido.Duca Leindecker é um compositor, cantor e escritor gaúcho. Aos 15 anos, tocando na noite de Porto Alegre, foi eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul, o que acabou se repetindo pelas três temporadas seguintes. Já com 18 anos, Duca gravou o seu primeiro disco solo e, logo depois, formou o Cidadão Quem ao lado do seu irmão Luciano e do baterista Cau Hafner. No início dos anos 90, Leindecker foi convidado pelo próprio Bob Dylan para abrir os seus shows pelo Brasil. Já com o Cidadão Quem, ele gravou sete CD's, um DVD e fez mais de mil apresentações pelo país, incluindo um show no concorrido Rock in Rio 3. Ao lado de Humberto Gessinger, Duca formou o Pouca Vogal, em 2008. O duo lançou um CD, um DVD e fez mais de 200 apresentações pelo Brasil.