Tardezinha do Ginga celebra o samba e a economia criativa neste feriado na Cidade Baixa

O Ginga Drink Bar (Rua da República, 30) promove nesta sexta-feira (15) a quarta edição do Tardezinha do Ginga, evento cultural que celebra o samba e impulsiona o comércio local na Cidade Baixa. A festividade terá início às 15h e contará com apresentações do grupo Ramos do Arvoredo e do Centro Cultural Brazil Estrangeiro. Ainda estarão presentes mais de vinte expositores, e as cervejarias parceiras Sapatista e Cabocla. O evento é aberto ao público.O evento ocorre mensalmente e busca reafirmar a Rua da República como um território do samba e da boemia em Porto Alegre, além de fomentar a economia criativa através da cooperação com expositores locais, reunindo diversas manifestações, desde moda até artesanato. De acordo com Thallys, um dos idealizadores do evento, a Tardezinha oferece ao público, para além de trocas comerciais, um espaço democrático e de lazer, bem como resgata a cultura ancestral da Cidade Baixa, reduto de saudosos sambistas gaúchos como Lupicínio Rodrigues e Túlio Piva. Inaugurado em abril deste ano, o Ginga é um bar familiar gerenciado por dois homens trans, se destacando como um espaço acolhedor e livre de qualquer tipo de preconceito.