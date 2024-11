Marguerite Silva faz tributo à Nina Simone no Grezz nesta quarta

Marguerite Silva irá comandar um tributo poético-musical à Nina Simone nesta quarta-feira (13), às 21h, no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). O show contará também com as participações especiais dos escritores Kleber Rocha e Marieta Silveira. Os ingressos já estão à venda no Sympla, e variam de R$30,00 a R$60,00.Ao lado de Margue, sobem ao palco os músicos Gilberto Oliveira (guitarra e arranjos), Luke Faro (bateria), Tuti Rodrigues (percussão), Cleômenes Junior (flauta transversal e saxofone), Cesio Sandoval Peixoto (pandeiro), Marco Farias (piano) e Bruno Vargas (contrabaixo elétrico). Margue Silva, bacharelanda em Música Popular pela UFRGS, traz em sua bagagem o Prêmio Trajetória Cultural Sirley Amaro (2021) e sua experiência em musicais, óperas, samba e jazz. Com uma carreira que combina os ritmos do Rio Grande do Sul e da África Negra, Margue já se apresentou em palcos como o Theatro São Pedro, Teatro Renascença e a Casa de Cultura Mário Quintana.