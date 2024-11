O Grande Encontro – Música dos Gaúchos celebra a sua 10ª edição em Porto Alegrec

Tradicional show no calendário da Capital, O Grande Encontro – Música dos Gaúchos irá comemorar os seus 10 anos nesta terça-feira (12), no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), às 20h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla a partir de R$15,00. Criado em 2013, o Grande Encontro – Música dos Gaúchos tornou-se um dos eventos mais importantes da música regional no Rio Grande do Sul, valorizando e promovendo a cultura tradicionalista. Nesta 10ª edição, são mais de 50 artistas confirmados, dividindo o palco em encontros consagrados e inéditos. No repertório, grandes clássicos da música gaúcha, os sucessos que o povo canta. Estão confirmados: Renato Borghetti, Elton Saldanha, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, César Oliveira e Rogério Melo, Wilson Paim e muito mais.Este ano, o Grande Encontro fará uma homenagem especial ao produtor Ayrton Patineti dos Anjos, idealizador do projeto, que faleceu em junho de 2024. Também será lançado o inédito Prêmio Ayrton Patineti dos Anjos, que irá reconhecer anualmente um artista de destaque na cultura gaúcha e uma empresa que tenha contribuído de forma significativa para o desenvolvimento cultural do estado. O sucesso do projeto é confirmado pelos importantes prêmios conquistados, além de indicações nos anos subsequentes. Ao longo das 9 edições anteriores, subiram ao palco do Araújo Vianna mais de 300 artistas, interpretando cerca de 200 músicas das mais importantes do repertório gaúcho. O Grande Encontro reafirma o poder da música produzida no Rio Grande do Sul e sua capacidade de mobilizar artistas e público em torno de um projeto que preserva a identidade cultural do Estado. Mais informações podem ser conferidas no perfil do Instagram do evento: @ograndeencontro.gaucho.