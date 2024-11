Auditório Araújo Vianna apresenta Revisiting Creedence

Após muitos anos excursionando ao lado do baixista Stu Cook e do baterista Doug "Cosmo" Clifford, membros do Creedence Clearwater Revival e do Creedence Clearwater Revisited, Dan McGuinness e Kurt Griffey estarão pela primeira vez ao Brasil com o Revisiting Creedence. Com nove shows agendados por aqui, o grupo subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta quarta-feira (13) às 21h. Os ingressos, à venda no Sympla, partem de R$190,00. Mantendo o legado ainda vivo de uma das principais referências do rock norte-americano dos anos 60 e 70, o quarteto não deixará de fora do repertório os maiores sucessos do CCR, como Travelin' Band, Susie Q, Commotion, Born on the Bayou, Fortunate Son e Have You Ever Seen the Rain?. A banda, apesar de ter interrompido as suas atividades há mais de cinco décadas, segue em alta. O Creedence entrou, em 2022, na seleta lista dos 10 grupos de rock com mais execuções no Youtube, superando a marca de 2 bilhões de plays.Criado pelo vocalista/guitarrista Dan McGuinness e pelo guitarrista Kurt Griffey, o Revisiting Creedence dá continuidade ao trabalho do Creedence Clearwater Revisited, fundado em 1995 pelos lendários Stu Cook e Doug "Cosmo" Clifford. Na estrada desde 2021, o projeto celebra o legado de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Com shows quase sempre lotados, o Revisiting Creedence tem emocionado os fãs do CCR original mundo afora. McGuinness e Griffey, que chegaram a fazer parte da última formação do Creedence Clearwater Revisited antes da sua aposentadoria, atualmente são acompanhados pelo baixista Mat Scarpelli e pelo baterista Ron Wikso – escolhido a dedo por Cosmo para substituí-lo nessa empreitada.