Livro e filme que criticam gestão da dívida pública estão disponíveis de forma gratuita online

O deputado federal constituinte Hermes Zaneti está disponibilizando a edição ampliada e atualizada do livro O Complô - Como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira, com acesso em e-book gratuito no site da Auditoria Cidadã da Dívida (auditoriacidada.org.br). Também está disponível, no YouTube, também sem custos, o premiado documentário de curta-metragem homônimo dirigido pelo cineasta Luiz Alberto Cassol.A segunda edição do livro O Complô, que critica a histórica gestão da dívida pública brasileira, tem prefácio do Dr. Ladislau Dowbor, economista e professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), que faz uma detalhada análise sobre os impactos do rentismo no desenvolvimento do Brasil. O outro prefácio, original da primeira edição, é escrito pelo economista e professor aposentado da Universidade de Brasília (UnB) Dercio Garcia Munhoz. A nova versão da obra de Zaneti traz ainda uma criteriosa pesquisa feita pelo jornalista e Dr. Carlos Alves Müller. Na prática, uma teoria econômica sobre a dívida pública brasileira. O texto, afirma o pesquisador, visa fornecer aos leitores referências de autores renomados, brasileiros e estrangeiros, “que apoiam a tese de que a dívida pública brasileira tem sido gerida de uma forma que beneficia escandalosamente o Sistema Financeiro e os rentistas, em geral, em detrimento dos mais genuínos interesses nacionais”. Segundo destaca Müller, Zaneti denuncia que esse sequestro, vigente até hoje, foi articulado durante a elaboração da Constituição Federal de 1988.Por sua vez, o documentário O Complô, lançado em 2023, chega ao YouTube depois de uma vitoriosa carreira internacional. O curta-metragem, dirigido por Luiz Alberto Cassol e inspirado no livro de Zaneti, expõe de forma didática os impactos da gestão da dívida pública no cotidiano dos brasileiros.