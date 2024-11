Capital sedia o segundo Brinde pela Paz, show que reflete a guerra e a queda do muro de Berlim

Pelo segundo ano consecutivo, o Brinde Pela Paz, show conceito de Seu Kowalsky que reflete a guerra e a queda do muro de Berlim acontecerá em Porto Alegre. Desta vez, com o concerto inédito O Show e o Futuro: o dia em que uma guerra caiu. Ele acontece no sábado (9) às 21h na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos partem de R$25,00 no Sympla. O evento comemorativo é realizado anualmente no dia 9 de novembro, independente do dia da semana que cair.Segundo Kowalsky, 9 de novembro é um dia que mudou a trajetória da evolução da vida no planeta. Um dia especial onde, sem o comando de nenhum governo, de nenhum partido em particular, e de nenhuma força institucional global, acordamos de manhã com a Guerra Fria, com um planeta dividido em dois, cuja a marcação física e simbólica dessa divisão era o Muro de Berlim.A cada ano, o projeto pretende crescer nessa caminhada de comemoração, reflexão e alegria. Nesse ano de 2024, a segunda edição do aniversário da queda do muro de Berlim também será transmitida ao vivo no Youtube diretamente na Casa de Cultura Mario Quintana. Será um tipo show set de filmagem ao vivo com a presença de 14 artistas, projeção de vídeos integrado ao show e com uma dezena de técnicos diversos: de luz, de som, de câmeras, paradas e em movimento e filmagem que será realizada pelo Estúdio Sangha.Seu Kowalsky é o pseudônimo do cientista e pesquisador industrial Gilson Lima, mineiro radicado em Porto Alegre desde os anos 70. Durante os anos de atividade científica, estudou e divulgou a teoria clínica e social da simbiogênese e lançou o livro Nômades de Pedra - Teoria da Sociedade Simbiogênica Contada em Prosas (Tomo, 2005).