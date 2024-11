Espetáculo Bandele terá apresentações únicas no Teatro Glênio Peres

O espetáculo Bandele, que mescla bonecos, narração oral e visuais inspiradores, está de volta para duas apresentações únicas nesta sexta-feira (8) e sábado (9), às 15h, no Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva, 255). A montagem faz parte da VIII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. A entrada é franca, com convites disponíveis. Nos dias de apresentação, os ingressos poderão ser retirados 30 minutos antes do espetáculo, sujeitando-se à disponibilidade.



Bandele – o menino nascido longe de casa é uma narrativa que se desdobra através do som do tambor, contando a trajetória de sua aldeia e pedindo ajuda aos espíritos que habitam o grande Baobá, guardiões das histórias do mundo. Inspirado nas sonoridades, tons e imagens da Mãe África, o espetáculo, adaptado da obra homônima da escritora gaúcha Eleonora Medeiros e ilustrado por Camilo Martins, combina contação de histórias, teatro de animação e teatro visual.



Com uma duração aproximada de 50 minutos, Bandele é um espetáculo para ver, ouvir e sentir, voltado para todos os públicos. Apresentando efeitos percussivos ao vivo e uma mescla de narração e formas animadas, a obra é ideal para escolas, feiras e teatros. Ao abordar elementos da tradição griô, o espetáculo estimula o interesse pelo conto tradicional e o conto-enigma africano, além de promover um processo sensorial de formação e partilha da palavra. Bandele também se alinha com os objetivos da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história da África e das culturas africanas e afro-brasileiras no currículo da educação básica, podendo ser utilizado em processos de letramento, inclusive racial.