Noite Iluminada com homenagem a Lupicínio Rodrigues é destaque na Virada Sustentável

A Noite Iluminada, evento que já faz parte do calendário cultural de Porto Alegre, acontece neste sábado (9), das 17h30min às 21h, no Largo dos Açorianos, dentro da programação da Virada Sustentável Poa. O acesso é gratuito. Neste ano, o evento celebra Lupicínio Rodrigues com fragmentos do documentário Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor, projetados na Ponte de Pedra. A projeção mapeada é assinada pela VJ Jana Castoldi, em parceria com Mady Costa, Mitti Mendonça, Pedro Street e Sarah Ramos. A noite também contará com a apresentação musical de Pâmela Amaro, com o show Samba às Avessas, marcado para às 18h15min, e o show Gafieira Lupi, às 20h30min, com Mathias Pinto.Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável tem ações ainda neste final de semana em diferentes pontos da cidade. Exposições fotográficas no píer do Gasômetro, artes plásticas espalhadas pela cidade, projetos sustentáveis e mostras de cinema podem ser conferidas pelo público. A programação completa está no site viradasustentavel.org.br/cidade/porto-alegre. A Virada Sustentável é um movimento de mobilização para a sustentabilidade que organiza o maior festival sobre o tema na América Latina e um dos maiores do mundo. Em Porto Alegre, chega a sua nona edição, com um amplo número de atividades culturais e artísticas que promovem a conscientização ambiental e social. O objetivo é contribuir para a construção de um mundo melhor e mobilizar pessoas para uma guinada sustentável, a partir de uma abordagem positiva, propositiva, que não apenas aponte problemas, mas também caminhos e soluções possíveis para a sociedade.