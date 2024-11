Festival de Coros comemora 200 anos da 9ª Sinfonia de Beethoven com apresentações gratuitas neste domingo

O Coro Masculino do 25 de Julho realiza neste domingo (10), às 10h, o tradicional Festival de Coros que reúne diferentes grupos vocais do Rio Grande do Sul em uma série de apresentações gratuitas no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250). Neste ano, o evento comemora o Bicentenário da Imigraçao do Rio Grande do Sul e os 200 anos da estreia da 9ª Sinfonia de Beethoven.Além do coro anfitrião da casa, participam desta edição o Coral Nossa Senhora das Graças, de Novo Hamburgo; o Coral Municipal de Salvador do Sul; o Grupo Coral Vozes de Montenegro, além de dois outros grupos da capital gaúcha - os Pequenos Cantores da Basílica Nossa Senhora das Dores e o Coral Porto em Canto. Os conjuntos apresentarão repertórios variados, com músicas alemãs, gauchescas, brasileiras, sacras, eruditas e populares.Quem abrirá a manhã especial será o Coro Masculino do 25 de Julho, com sua versão da parte coral (com barítono solista e piano tocando a redução da orquestra) do 4° movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, a famosa Ode à Alegria. O grupo tem reconhecimento nacional e internacional, com turnês e participações em festivais por todo o Brasil, América Latina e em países da Europa. Seu repertório conta com músicas dos mais variados estilos, gêneros e idiomas, especialmente arranjadas para o grupo. Desde 2017, é regido por Igor Daniel Ruschel.