Rock N’ Bira faz mais uma noite de open bar neste sábado

A décima edição do ano de 2024 da Rock N' Bira Open Bar, a festa de Rock and Roll mais clássica do Rio Grande do Sul, vai acontecer no sábado (9), a partir das 23h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). A noite começa com a banda Treze Black da região da Campanha do Estado, seguindo com tributo ao Slipknot com Killing Spree, tributo ao Sepultura com Dark Roots, ao Rage Against The Machine com Guerrila Rage-O e ao Evanescence com Wishmoon. Os ingressos custam R$119,00 no Sympla. A Treze Black foi formada em 2018 no interior do RS em Caçapava do Sul, pelos integrantes Diandro Dymme (voz), Gabriel Leão (guitarra), Bruno Chaves (baixo/voz), e Felipe Krauser (bateria). Atualmente a banda trabalha em um novo projeto, mas já se pode conferir trabalhos lançados como o single Submerso, o EP Nunca Esqueça e Quimera, lançado em 2020.Mesclando ritmos de Nu Metal, Metalcore, Hardcore e influências de metal/rock clássico, Treze Black é uma banda que traz melodia e agressividade em suas composições, procurando cada vez mais se reinventar no direcionamento musical. As letras, subjetivas e abstratas, abordam temas psicológicos, normalmente negativos, em diversas formas de narrativa.Em parceria com o Sopão Solidário, a festa solicita a doação de materiais de higiene, limpeza ou doações através do PIX [email protected] . Além disso, as camisetas que estarão à venda na festa terão 50% de desconto e 100% do valor revertido ao projeto social.