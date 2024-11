Juliano Barreto faz Tributo a Stevie Wonder no sábado

Neste sábado (9) a AMRIGS (av. Ipiranga, 5311) receberá, a partir das 21h, um tributo a Stevie Wonder. Após o sucesso dos primeiros shows, Juliano Barreto volta ao palco com uma super banda: Lucas Fê (Bateria), Lucas Esvael (Contrabaixo), Lucas de Azevedo (Guitarra), Luis Mauro Filho (Teclados), Bruno Silva (Trompete) e Cristiano Ludwig (Saxofone). Stevie Wonder é o artista que influenciou diversos gêneros, incluindo R&B, Soul, Pop, Funk, Gospel e Jazz. Os ingressos partem de R$50,00 no Sympla.A apresentação contará com os principais sucessos e clássicos de Stevie, cantados na voz de seu fã Juliano Barreto, cantor gaúcho que esteve nas etapas finais do The Voice Brasil, pelo time da cantora Ivete Sangalo. Juliano Barreto é cantor, compositor, produtor e ator. Trabalhou em produção musical com nomes como Carlinhos Brown, Arthur Maia, Hugo Fattoruso, Gelson Oliveira, Tonho Croco, Neto Fagundes e Jaques Morelembaum. Juliano cursa teatro na UFRGS e esteve afastado em 2023, trabalhando cantando o tributo a Stevie Wonder em um cruzeiro norte americano que passou por 18 países e mais de 40 cidades.