As Batucas abrem temporada de shows neste domingo

Os grupos de pandeiro das Batucas se fortaleceram e hoje são quatro turmas das mais animadas e presentes, com a regente Julia Pianta no comando. O Grezz (rua Almirante Barroso, 328) receberá o show deste domingo (10), às 19h. Ingressos custam a partir de R$60,00 no Sympla. A mulherada promete um grande show ao lado do já consagrado e cada dia maior Grupo Vocal, capitaneado por Raquel Pianta e Madalena Rasslan.



Com arranjos que contemplam o samba mas também o reggae, o baião, o rock e o funk, as turmas de pandeiro investem em exercícios e nas práticas coletivas, aliás como tudo nas Batucas. Agora, os dois segmentos juntos prometem uma energia ainda mais potente, reunindo várias turmas em um único show. Se somam ao show algumas Batucas do grupo percussivo, com surdo, tamborim e comissão de frente.



As Batucas é uma escola de música para mulheres, que desde 2015 agrega turmas e aprendizados em musicalização, com alunas do grupo vocal, pandeiro, dança e grupo percussivo. Cientes de que as mulheres estão ávidas por espaços de aprendizagem, convívio e trocas de saberes, estão sempre propondo novas turmas, ideias e outros segmentos da arte para contemplar. Biba Meira e Julia Pianta se concentram nas aulas de percussão e pandeiro e Raquel Pianta, ao lado de Madalena Rasslan, organiza os estudos do grupo vocal. Mais recentemente as aulas de dança, com Mari Duarte Conceição conquistaram as gurias com o aprendizado de samba no pé, ritmos latinos e danças populares brasileiras.